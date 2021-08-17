СберБанк в 2021 году намерен заключить 100 сделок, которые могут дать ему долю в компаниях-заемщиках или их «золотые акции». Выдача рискованных кредитов в обмен на акционерный контроль активизировалась в пандемию, сообщает РБК.

«Сбер» в последние годы нарастил количество кредитов, выдаваемых корпоративным клиентам в обмен на акционерный контроль, рассказал изданию зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Речь идет о мезонинном финансировании — кредитовании с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика, а также о практике выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента.



«Мы действительно очень активно развиваем инструменты мезонинного и квазиакционерного финансирования. И количество, если взять горизонт с 2018 года, количество таких сделок у нас выросло более чем в четыре раза и уже, наверное, в этом году будет порядка 100 штук. 100 новых сделок в течение года», — сказал Попов. По итогам первого полугодия портфель мезонинных и квазиакционерных кредитов СберБанка достиг 270 млрд рублей — это на 70% больше, чем в 2018 году, когда «Сбер» начал перестраивать модель корпоративно-инвестиционного бизнеса.

«Во многом сами эти сделки движутся от как раз сектора жилой недвижимости, когда мы совместно с застройщиком участвуем в приобретении земельного участка до получения необходимых еще разрешений», — приводит пример топ-менеджер СберБанка.

По итогам первого полугодия портфель коммерческих корпоративных кредитов «Сбера» достиг 10,8 трлн рублей, объем проектного финансирования в целом на ту же дату составлял 2,8 трлн, следует из отчетности банка по МСФО. Таким образом, доля мезонинных кредитов и ссуд в обмен на «золотую акцию» не превышает 10% портфеля проектного финансирования.