Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено 32,1 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,31—73,575 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,1275 рубля, уменьшившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 379,4 млн евро по курсам от 86,06 до 86,61 рубля за евро.

В начале основных торгов рубль перешел к укреплению, хотя ситуация на мировых рынках вновь ухудшилась, отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Российская валюта в целом выглядит относительно неплохо с учетом внешних негативных сигналов, однако для развития восходящей тенденции не находит необходимых драйверов. Во второй половине сессии рубль обновил дневной минимум к доллару из-за ускорения его роста на внешнем рынке. В то же время в паре с евро рубль усилил восходящую динамику, выйдя в небольшой плюс, но по отношению к бивалютной корзине сохранил умеренные потери», — комментирует эксперт.



Розничные продажи в США снизились значительней ожиданий, несмотря на это, говорит аналитик, доллар усилил восходящую динамику. Вышедшие немного позже данные по объему промышленного производства в США превысили прогноз, увеличив достижения американской валюты.

