Сотрудники Росгвардии в Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая пистолетом-зажигалкой, сообщает региональное управление Росгвардии .

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк в Советском районе Новосибирска с использованием похожего на пистолет предмета», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемый вошел в здание банка, угрожая предметом, похожим на пистолет, выгнал из помещения всех посетителей и приказал одной из сотрудниц выложить деньги на стойку. Когда налетчик вышел на улицу, сотрудница банка нажала на кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии.

Злоумышленник был задержан оперативно прибывшим нарядом вневедомственной охраны. Инструментом совершения преступления оказался сувенирный пистолет-зажигалка. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полиции.