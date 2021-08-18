Минтруд планирует расширить контингент безработных, которые попадают по действие госпрограммы субсидирования найма, пишет «Коммерсант». Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления правительства. Госпрограмма субсидирования найма столкнулась с дефицитом безработных.
Сейчас компании и ИП могут получить субсидию от государства, если трудоустроят граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как официально безработные. Субсидия за одного безработного составляет, по оценке Минтруда, в среднем около 50 тыс. рублей за одного человека. Как рассказали в ведомстве, программа оказалась вполне востребована у работодателей — за 4,5 месяца ее работы они направили в службы занятости заявки на 143 тыс. рабочих мест. Но число соискателей, которые имеют право участвовать в программе, за последние месяцы сильно сократилось. Если на 1 января 2021 года их было почти 2,7 млн, то теперь — только 350 тыс., из которых большая часть является так называемыми профессиональными безработными и нуждается в другой помощи при трудоустройстве. Это отмечает Минтруд в пояснительной записке к проекту постановления.
Лидером по количеству заявок, оформленных через портал «Работа в России», стала Владимирская область.
Чтобы расширить контингент соискателей, ведомство предлагает изменить критерии их отбора. Во-первых, распространить действие программы на тех, кто обратился в службы занятости позже (на 1 июля 2021 года). Во-вторых, ряд категорий соискателей смогут принять участие в программе вне зависимости от даты постановки на учет — в их число войдут инвалиды, лица, освободившиеся из тюрьмы, а также одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.
В совокупности эти изменения позволят увеличить число потенциальных участников программы среди соискателей почти на 900 тыс. человек. С учетом динамики сокращения безработицы ведомству, возможно, в перспективе придется вновь расширять число потенциальных соискателей.
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту РФ. Это следует из заключения по вопросу «О проекте единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», передает РИА Новости.