Минтруд планирует расширить контингент безработных, которые попадают по действие госпрограммы субсидирования найма, пишет «Коммерсант» . Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления правительства. Госпрограмма субсидирования найма столкнулась с дефицитом безработных.

Сейчас компании и ИП могут получить субсидию от государства, если трудоустроят граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как официально безработные. Субсидия за одного безработного составляет, по оценке Минтруда, в среднем около 50 тыс. рублей за одного человека. Как рассказали в ведомстве, программа оказалась вполне востребована у работодателей — за 4,5 месяца ее работы они направили в службы занятости заявки на 143 тыс. рабочих мест. Но число соискателей, которые имеют право участвовать в программе, за последние месяцы сильно сократилось. Если на 1 января 2021 года их было почти 2,7 млн, то теперь — только 350 тыс., из которых большая часть является так называемыми профессиональными безработными и нуждается в другой помощи при трудоустройстве. Это отмечает Минтруд в пояснительной записке к проекту постановления.

Работодатели готовы взять 62 тыс. сотрудников по программе субсидирования найма Лидером по количеству заявок, оформленных через портал «Работа в России», стала Владимирская область.

Чтобы расширить контингент соискателей, ведомство предлагает изменить критерии их отбора. Во-первых, распространить действие программы на тех, кто обратился в службы занятости позже (на 1 июля 2021 года). Во-вторых, ряд категорий соискателей смогут принять участие в программе вне зависимости от даты постановки на учет — в их число войдут инвалиды, лица, освободившиеся из тюрьмы, а также одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

В совокупности эти изменения позволят увеличить число потенциальных участников программы среди соискателей почти на 900 тыс. человек. С учетом динамики сокращения безработицы ведомству, возможно, в перспективе придется вновь расширять число потенциальных соискателей.