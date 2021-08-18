Эксперты Роскачества выявили схему мошенничества в социальной сети «ВКонтакте» с использованием рекламы игровых ботов, предлагающей быстрый заработок школьникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п.). Реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в не регулируемые законом финансовые активности, регулируемые только «личным субъективно-оценочным мнением» разработчиков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реклама подобных игровых ботов предлагает добывать виртуальные «алмазы», которые в будущем можно будет обменять на реальные деньги. Название ботов может меняться, самый актуальный на данный момент — GameBot во «ВКонтакте», добавили в Роскачестве. Уточняется, что мошенничество начинается уже при требовании бота пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. По сообщениям пользователей, когда игрок решает вывести якобы заработанные деньги, от него требуют заплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, а заработанные деньги не выводятся. Однако большинство школьников не читает пользовательское соглашение таких ботов, где разработчики снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения.

Роскачество направило информацию по факту выявления потенциальных мошенников в Роскомнадзор, а также в администрацию соцсети.



В пресс-службе «ВКонтакте» ТАСС сообщили, что проверили сообщество, которому принадлежит бот, и заблокировали его за нарушение правил площадки. «В ближайшее время наша команда проведет дополнительную проверку подобных сообществ на сопутствующие нарушения», — добавили в соцсети.