📰 Цены на природный газ по всему миру находятся у рекордных отметок, пишут «Известия» . За последний год с небольшим голубое топливо в Европе подорожало почти на 1 000% (до 580 долларов за 1 000 кубометров), в Восточной Азии — на 500%. Не является исключением и Америка, где цены растут, несмотря на колоссальное увеличение добычи сланцевого газа в последние 10–15 лет. Аналитики считают, что нынешняя ситуация — всерьез и надолго, а эра дешевого газа на данный момент завершилась. По их мнению, основной причиной является восстановление экономики и, соответственно, сырьевых цен после коронавирусного 2020 года, то есть, по сути, рост с низкой базы. При этом если сравнивать среднегодовые цены, то рост уже не будет таким значительным, отмечают эксперты. Так, спотовая цена на газ в Европе в 2021 году по сравнению с 2020 годом пока выросла только втрое (315 долларов за 1 тыс. кубов по результатам семи с половиной месяцев текущего года против 110 долларов за 1 тыс. куб. м в 2020 году).

📰 Минюст подготовил второй законопроект, касающийся индексации присужденных денежных сумм — на этот раз в рамках арбитражных дел, пишет «Коммерсант». Индексация будет производиться исходя из уровня инфляции, рассчитываемой Росстатом, с момента вынесения решения суда и до его исполнения. Ранее Минюст настаивал на том, что в арбитражных делах приоритет отдается свободе договора — стороны должны именно в них оговаривать индексацию сумм по контрактам, но изменил позицию после постановления Конституционного суда, который предписал в Арбитражном процессуальном кодексе определить порядок индексации, а до этого индексировать суммы по инфляции Росстата. Юристы отмечают, что решение, де-факто по умолчанию возложившее «инфляционный налог» на проигравшую иск сторону, ускорит выплаты по искам.

📰 Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов обеспокоены скоростью распространения дельта-коронавируса в мире, пишет «Коммерсант» со ссылкой на августовский опрос управляющих Bank of America (BofA). Согласно исследованию, инвесторы начинают с меньшим оптимизмом смотреть на перспективы мировой экономики. В анкетировании приняли участие представители 257 фондов, в управлении которых находились активы на 749 млрд долларов. По данным опроса, число портфельных управляющих, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев темпы роста мирового ВВП ускорятся, лишь на 27% превысило число тех, кто такого не ожидает. Это худший показатель с апреля прошлого года, когда по всему миру начали действовать локдауны из-за стремительно распространяющейся эпидемии коронавируса. Показатель уверенно снижается с марта этого года, когда ускорения темпов роста мировой экономики ожидал 91% управляющих. Ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики, как и прежде, остается риск инфляции. По мнению экспертов, всеобщая вакцинация идет неплохо, но темпы заболеваемости и смертности пока не снижаются. Поэтому появление новых штаммов ставит под угрозу быстрое восстановление экономики, отметили они.

📰 Суды отказывают таможне в доначислении сборов за ввоз товаров за счет включения в их стоимость суммы выплаченных за рубеж дивидендов, пишут «Ведомости» . На участившиеся попытки ФТС завысить цену импортируемых товаров, а в конечном счете и сумму ввозного НДС и пошлин обратили внимание в Deloitte, а также в Ассоциации европейского бизнеса. Но пока судебная практика складывается в пользу бизнеса: так, «дочка» европейской компании Pull & Bear – ООО «Пулл энд Беар СНГ» (на 90% принадлежит Zara Holding B.V.) успешно оспорила доначисления в суде первой инстанции, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. По мнению экспертов, включение дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров обычно воспринимается представителями компаний-импортеров как «нонсенс и ошибка», несмотря на то, что такая практика все чаще становится реальностью. Проблема назревала давно, но обострилась в последнее время, когда государство начало искать дополнительные способы пополнить бюджет, отметили они.



📰 Цены на автомобили в РФ замедлили рост после пересмотра в мае — июне даже на фоне сохранения дефицита машин на рынке, пишет «Коммерсант» . Та же ситуация складывается на вторичном рынке, но уже в связи с летним падением спроса. Очередного повышения стоимости дилеры ожидают в сентябре — октябре. Прайс-листы на сентябрь в основном пока не поступили к дилерам. Но в «Авилоне» говорят, что в сентябре произойдет повышение цен на BMW: бренд анонсировал рост рекомендованных розничных цен в среднем на 1,8%. По мнению экспертов, стоит ожидать подорожания Renault примерно на 1,5%, также на 2% вырастет стоимость Peugeot и Ford. Аналитики отмечают, что, скорее всего, 90% брендов изменят цены с сентября или октября, однако участники рынка надеются, что в целом во втором полугодии подорожание удастся удержать в пределах 2–5%.



📰 На фоне некоторого снижения цен на нефть, конвертации дивидендов в валюту, расширенных долларовых закупок ЦБ и ухода от риска рубль с утра понедельника к вечеру вторника потерял около 20 копеек к доллару и укрепился на 35 копеек к евро, до 73,5 рубля и 86,1 рубля соответственно, рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, публикация протоколов заседания ФРС даст понять вектор движения доллара и мировых фондовых индексов на ближайшие недели до симпозиума в Джексон-Хоуле 26–28 августа. В зависимости от оценки протоколов рубль может как укрепиться до 73 за доллар и 85,5 за евро, так и упасть до 74 и 87–88 рублей соответственно, отметил эксперт, добавив, что также важными макроэкономическими событиями станут данные по инфляции в ЕС, запасы сырой нефти в США и уровень безработицы.