Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Как передает ТАСС, об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта — есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он.



Министр также отметил, что смарт-карта является более удобным формфактором для хранения всех необходимых данных. «У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил он.