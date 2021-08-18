Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам на 0,2 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней в сумме от 15 тыс. рублей (с ежемесячной капитализацией процентов), составляет 6,7% годовых.

Вклад «Летний стандарт» размещается на 360 дней под 6,7% годовых в сумме от 100 тыс. рублей для офисов банка, расположенных в Москве и Московской области, от 50 тыс. рублей для отделений, находящихся в Астрахани, Старом Осколе, Воронеже, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Краснодаре, Волгограде и в Волгоградской области.

Доходность вклада «Пенсионный стандарт» (открывается на сумму от 10 тыс. рублей, срок — от 31 до 550 дней, ежемесячная выплата процентов) составляет от 4,9% до 6,2% годовых в зависимости от срока размещения.

Доходность вклада «Сберегательный стандарт» (на сроки от 31 дня до 550 дней, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 4,55% до 6,2% годовых. В частности:

при сумме от 10 тыс. до 100 тыс. рублей и сроке размещения средств от 31 до 90 дней ставка равна 4,55%, от 91 до 180 дней — 4,95%, от 181 до 270 дней — 5,25%, от 271 до 366 дней — 5,4%, от 367 до 550 дней — 5,65%;

при сумме от 100 000,01 до 500 тыс. рублей и сроке от 31 до 90 дней доходность составит 4,65%, от 91 до 180 дней — 5,05%, от 181 до 270 дней — 5,35%, от 271 до 366 дней — 5,5%, от 367 до 550 дней — 5,75%;

при сумме от 500 000,01 до 999 999,99 рубля и сроке от 31 до 90 дней ставка составит 4,7%, от 91 до 180 дней — 5,15%, от 181 до 270 дней — 5,45%, от 271 до 366 дней — 5,75%, от 367 до 550 дней — 6%;

при сумме от 1 млн рублей и сроке от 31 до 90 дней доходность будет равна 4,9%, от 91 до 180 дней — 5,35%, от 181 до 270 дней — 5,65%, от 271 до 366 дней — 5,95%, от 367 до 550 дней — 6,2%.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Универсальный стандарт» открывается на сроки 190 и 370 дней и предусматривает ежемесячную капитализацию процентов. На срок 190 дней при сумме вклада от 5 тыс. рублей ставка составит 4,55%, от 30 тыс. рублей — 5,05% годовых. На срок 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставка будет равна 4,7%, от 30 тыс. рублей — 5,2% годовых.

Вклад «Платиновый стандарт» открывается на сроки 190 и 370 дней с пороговыми суммами 3 млн и 10 млн рублей и ежемесячной капитализацией процентов. Ставки по вкладу в сумме от 3 млн рублей составят 5,25% и 5,4% годовых на 190 и 370 дней соответственно, от 10 млн рублей — 5,4% и 5,55% в зависимости от срока.

Вклад «Онлайн Стандарт» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на сроки 30, 90 и 180 дней в сумме от 10 тыс. рублей с процентными ставками 5,05%, 5,35% и 5,55% годовых соответственно. Выплата процентов — в конце срока.

Вклад «Здоровый стандарт Онлайн» размещается также только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 370 дней в сумме от 15 тыс. рублей. Предполагается ежемесячная капитализация процентов. Процентная ставка по вкладу составляет 6,6% годовых.

Вклад «Летний стандарт Онлайн» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 360 дней в сумме от 100 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в день возврата вклада, процентная ставка составляет 6,8% годовых.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме продуктов «Онлайн Стандарт», «Здоровый стандарт», «Здоровый стандарт Онлайн», «Летний стандарт», «Летний стандарт Онлайн».

По вкладам с возможностью пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств: прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме депозита «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

