Более 80% пассажиров, пользующихся в России автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, должны будут применять биометрические данные. Это следует из проекта транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся копию документа.

«80% — доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии», — отмечается в документе.

В стратегии также указывается, что использование биометрии позволит «повысить удобство пассажиров <…> (ускорение прохождения предрейсовых процедур, оплата проезда в общественном транспорте) и повысить уровень безопасности».

Биометрическая оплата проезда станет доступна во всем московском транспорте Московская мэрия расширяет эксперимент по сбору данных горожан: за 329 млн рублей Центр организации дорожного движения (ЦОДД) добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в городском транспорте по лицу, пишет «Коммерсант» . Работы по этому проекту выполнит компания экс-комиссара движения «Наши» Дмитрия Коха.

Отмечается, что доля беспилотных внутригородских перевозок к 2035 году может составить 30%.

«Доля автомобильных грузовых и пассажирских городских перевозок в крупнейших 20 городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, составит 30%», — говорится в документе.

Доля грузовых междугородних автоперевозок по ключевым магистралям, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, составит 50%, пассажирских — 30%.



Согласно проекту стратегии, в 2024 году беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом будет осуществляться 2% междугородних перевозок по ключевым магистралям, к 2030 — 20%. Доля грузовых и пассажирских городских автоперевозок в крупнейших 20 городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, к 2030 году составит 5%, такая же доля придется и на междугородние перевозки.