Российский фондовый рынок на открытии торгов в среду продемонстрировал кратковременный рост, однако затем после разнонаправленных движений индексов перешел к снижению. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте сессии индекс Мосбиржи повысился до 3 948,43 пункта с 3 943,01 на закрытии предыдущих торгов, индекс РТС — до 1 694,66 с 1 689,76.



По состоянию на 10:08 мск индекс Московской биржи снизился на 0,05% до 3 941,2 пункта, индекс РТС демонстрировал рост на 0,11% и составлял 1 691,58 пункта. В последующем наметилась тенденция к падению обоих индексов. По состоянию на 10:17 мск индекс Московской биржи составил 3 935,16 пункта (минус 0,2%), индекс РТС — 1 687,69 (минус 0,12%).

По состоянию на 10:36 мск снижение ускорилось: индекс Мосбиржи упал на 0,33% к показателю закрытия торгов накануне, индекс РТС — на 0,26%.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценивает внешний фон на открытии торгов среды как умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.



«Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, при этом рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3 944 пунктов. Долларовый немногим не дотянул до июльского пика в 1 695 пунктов. Индексы при этом остаются на расстоянии от зон перекупленности дневных графиков, что позволяет рассчитывать на сохранение потенциала восходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 890—3 990 пунктов. <…> В течение сессии на рынках будут оценивать квартальные и макроэкономические данные, а ближе к концу дня – протоколы заседания ФРС и отчет Минэнерго США по запасам. Российские активы в целом продолжают смотреться достаточно уверенно», – написала аналитик перед началом торгов.



Она спрогнозировала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках. Повышение, однако, может оказаться сдержанным после уверенного роста предыдущих дней и возможного желания ряда инвесторов зафиксировать прибыль у новых пиков».

