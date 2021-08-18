Чистая прибыль банковской группы «Зенит» за шесть месяцев 2021 года составила 203,6 млн рублей против убытка в 586,4 млн за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Зенит».

Уточняется, что финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 1,1 млрд рублей.

«Чистая маржа за шесть месяцев 2021 года составила 3 млрд рублей, что на 120 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за шесть месяцев 2021 года составил 1,1 млрд рублей, что на 66 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года», — указывают в банке.

Активы банка составили 204 млрд рублей. В период с января по июнь 2021 года банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 1,9% до 126 млрд рублей, в том числе розничный — на 7,4% до 52,5 млрд.

«Банк «Зенит» поддерживает комфортные показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 18,7%, норматив достаточности капитала первого уровня — 12,4% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно)», — отмечается в релизе.



«Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3,5% и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Положительные финансовые результаты подтверждают прогнозы на текущий год и создают основу для достижения целей стратегии-2023», — комментирует председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.