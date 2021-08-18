Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, направленное в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию, Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Рыбный союз, Картофельный союз и др. Минсельхоз интересует изменение стоимости перевозок за 2019–2021 годы, его причины, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками.

В министерстве заявили, что получают обращения производителей о росте цен на автоперевозки и сложностях с наличием свободного транспорта. Как обсуждалось на совещании у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, из-за роста цен на перевозку овощей поступление нового урожая может не отразиться на ценах в магазинах.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20–30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза, что связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии. Руководитель НМА Сергей Юшин отметил, что в среднем перевозки подорожали на 10–11% год к году, но динамика сильно зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. По его мнению, есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса. Перевозки долгое время были нерентабельными, а сегодня регуляторная нагрузка на сектор растет, автопарк выбывает, и замена машин обходится все дороже, добавил Юшин.

Собеседник в крупной пищевой компании уверен, что в среднем логистика подорожала на 15%, а из-за нехватки свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены. «В некоторых случаях они отказываются от контракта в одностороннем порядке», — рассказал источник. В «Асконд» фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — от 24% до 160%.

Председатель Рыбного союза Александр Панин, в свою очередь, напомнил о проблеме с доставкой продукции с Дальнего Востока из-за нехватки контейнеров. Президент АСОРПС (операторы и владельцы рефрижераторного подвижного состава) Михаил Синев сказал, что на внутрироссийских перевозках рефрижераторными контейнерами с востока на запад страны цены выросли на 10–15%.

В Минсельхозе заверили, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы. Виктор Евтухов передал, что Минпромторг участвует в обсуждении. По словам собеседника из числа производителей, выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.