Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов за прошедший год остается за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 32,7%, а наименьшая — за гражданами старше 60 лет, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В возрастной структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов произошли существенные изменения.

Выросли доли граждан до 50 лет: от 30 до 39 лет — на 1,4 процентного пункта, моложе 30 лет — на 0,6 п. п. и от 40 до 49 лет — на 0,2 п. п. Доли групп граждан старше 50 лет снизились: от 50 до 59 лет — на 1 п. п., а старше 60 лет — на 1,2 п. п. В январе — июне 2021 года доля самых пожилых заемщиков снизилась до 9,2%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,1—1,4 млн штук в месяц, и определяющим фактором для их выдачи остается риск-профиль заемщиков. Поэтому банки стараются кредитовать граждан более избирательно, все больше предпочитая граждан экономически активного возраста, отметил он.