Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над защитой от мошенников учетных записей граждан на портале госуслуг. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы должны бороться с проявлением мошеннических действий — то, что мы планируем сейчас сделать с учетными записями госуслуг, так как мы понимаем, что их начали больше воровать, они представляют большую ценность», — отметил Шадаев, уточнив, что министерство работает над решением этой проблемы.



Эксперты рассказали о получении мошенниками кредитов через взломанные профили на «Госуслугах» Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы, пишет РБК со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

Он также добавил, что учетная запись на госуслугах сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. «Ваша учетная запись на госуслугах сейчас стала прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде. Фактически, используя вашу учетную запись, вы подтверждаете правомерность тех действий, которые совершаете», — пояснил министр.