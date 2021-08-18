Банк России установил официальные курсы валют на 19 августа.

Курс доллара снизился на 1,2 копейки, составив 73,4633 рубля (73,4753 рубля на 18 августа). Курс евро опустился на 35,94 копейки до 86,121 рубля (86,4804 рубля на 18 августа).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,75 рубля (плюс 17 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,36 рубля (плюс 26 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,35—73,77 рубля за доллар и 85,96—86,39 рубля за евро.