Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в ряде преступлений, подал кассационную жалобу на решение суда об обращении в доход государства его денежных средств в размере более 32 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Гагаринского суда, кассация от представителей Абызова поступила в канцелярию суда, дата заседания по ней пока не назначена.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовных дел также стали еще восемь человек.

Генпрокуратура хочет взыскать более 126 млн долларов с Михаила Абызова и Альфа-Банка Генпрокуратура добивается взыскания более 126 млн долларов с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-Банка, в котором он разместил средства, имеющие, по данным надзора, коррупционное происхождение, пишет «Коммерсант» . Действия ответчиков, говорится в прокурорском иске, носят «антисоциальный», противный «основам правопорядка и нравственности» характер.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. В должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

Это решение Абызов оспорил в Мосгорсуде, но там признали законным постановление первой инстанции, после чего оно вступило в силу.