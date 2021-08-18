Минфин России на аукционе в среду, 18 августа, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года. Размещенный объем выпуска составил 31,305 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 43,139 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,6867% от номинала, средневзвешенная цена — 98,7552% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,35% годовых.
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