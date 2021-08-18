По мнению 87% россиян, следует вернуть прежний порядок выхода на пенсию, действовавший до 2018 года: мужчинам с 60 лет, женщинам с 55, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении к старому порядку выхода на пенсию по возрасту: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. При этом 5% опрошенных отрицательно отнеслись к подобной инициативе, так как, по их мнению, возвращения к старой системе уже не будет, а активность чиновников связана с предстоящими выборами.

Отмечается, что число противников пенсионной реформы закономерно растет с увеличением возраста респондентов: 79% среди россиян до 34 лет и 92% среди тех, кто старше 45-ти.

Ровно год назад с подобной инициативой уже выступал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Соотношение голосов сторонников и противников возвращения к старому порядку выхода на пенсию не изменилось.

Ранее о том, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту не будет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Я не верю в то, что этот законопроект найдет поддержку, слишком далеко уже наша пенсионная система ушла от этого возраста. Так что такой законопроект — это не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую», — сказал он.