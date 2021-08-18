Чип в руке можно использовать для оплаты услуг — это самое очевидное его применение, но в современном мире удобно использовать его для наблюдения за здоровьем как фитнес-браслет, заявил в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн», входит в Veon).

Хелд сообщил, что в его руке стоит чип четвертого поколения, устройство первого поколения было разработано еще в университете США. Чтобы поставить чип второго поколения, Хелду, который тогда работал в Дубае, пришлось обратиться в тату-салон, потому что никто из врачей и других специалистов не хотел это делать без сертификата от американского медицинского регулятора FDA.

«Самое очевидное применение (чипа. — Прим. ред.) — оплата услуг. Когда я работал в Дубае, я использовал этот чип, чтобы ездить в соседнюю страну, в Саудовскую Аравию. Но это было в чипе третьего поколения. Текущий чип я использую больше как фитнес-браслет: он меряет уровень кислорода, целый ряд показателей в крови — их можно посмотреть в смартфоне. Это очень удобно. Истории о том, что чипом можно открыть дверь и так далее, — это уже прошлое, современное применение — для здоровья, для здорового образа жизни», — сказал собеседник агентства.

«Инновационные вещи — классные, но сама технология может быть настолько впереди человечества, что мы не всегда готовы ее воспринимать», — заключил топ-менеджер Veon.