Банк России рекомендовал участникам финансового рынка учитывать в своей деятельности риски, связанные с изменением климата, и риски, связанные с переходом государств к низкоуглеродной экономике. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте ЦБ РФ.

Речь идет о негосударственных пенсионных фондах (НПФ), профессиональных участниках рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами и по инвестиционному консультированию, и управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ.

«Участникам финансового рынка рекомендуется выявлять и учитывать в своей деятельности существенные факторы, связанные с климатическими рисками. При этом сами климатические риски по решению участника финансового рынка могут не выделяться в отдельный вид риска, а учитываться в качестве одной из причин (фактора) уже определяемых участниками финансового рынка видов риска, таких как рыночный, кредитный или операционный риск», — говорится в письме.

Запланированное изменение иностранными государствами условий налогообложения может существенно влиять на стоимость ценных бумаг российских эмитентов-экспортеров, входящих в состав инвестиционных портфелей участников финрынка и их клиентов, поэтому важное значение имеет учет климатических рисков при управлении финансовыми рисками таких инвестпортфелей, приводит пример ЦБ.

При анализе климатических рисков ЦБ рекомендует участникам рынка использовать всю доступную информацию о климатических рисках, принимая во внимание то, что данных предыдущих периодов, характеризующих реализацию климатических рисков, как правило, недостаточно для надлежащей оценки влияния климатических рисков на инвестиционные портфели.

Также участникам рынка рекомендуется провести пересмотр стратегии деятельности с учетом потенциального влияния климатических рисков. Принятые решения в отношении подходов к учету климатических рисков рекомендуется отражать во внутренних документах участников финансового рынка.

«Принимая во внимание усиление влияния климатических изменений на мировую экономику и то, что реакция мирового сообщества на климатические риски меняется достаточно быстро, участникам финансового рынка рекомендуется на постоянной основе пересматривать свои методы и процедуры по идентификации, оценке и управлению климатическими рисками. В рамках проводимой работы рекомендуется также учитывать и оценивать качество исходной информации и данных», — заключают в ЦБ.