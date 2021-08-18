Прибыль Норвежского фонда национального благосостояния (Norges Bank Investment Management, NBIM) — крупнейшего в мире фонда с оборотом 1,4 трлн долларов — за первое полугодие составила 990 млрд норвежских крон, или около 111,9 млрд долларов. Год назад норвежский инвестфонд потерял 21 млрд долларов, или 3,4% своих активов, за шесть месяцев в основном из-за обвала стоимости акций на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



По состоянию на 30 июня 2021 года стоимость активов фонда составляла 11,6 трлн крон. Около 72,4% средств фонда было инвестировано в акции, 25,1% — в облигации, 2,4% — в недвижимость и 0,1% — в активы компаний, работающих в индустрии возобновляемых источников энергии.

Акции в портфеле фонда подорожали почти на 14%. NBIM владеет акциями более чем в 9 тыс. компаний из 69 стран, что составляет около 1,5% всех котируемых на бирже акций. «Вложения в акции внесли наибольший положительный вклад в рост прибыли в первом полугодии, особенно вложения в сектора энергетики и финансов. Инвестиции в энергетические компании принесли фонду 19,5%», — сообщил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Фонд сообщил о росте стоимости своих технологических активов на 16,8% за последние шесть месяцев. Среди IT-компаний в портфеле фонда доминируют американские технологические гиганты — Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.

Инвестиции в облигации и индустрию возобновляемых источников энергии обесценились в среднем на 2%, а вложения в недвижимость за шесть месяцев прибавили 4,6%.