Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,805 рубля. С начала торговой сессии было проведено 28,2 тыс. сделок на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,35—73,85 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,38 рубля, увеличившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,9 тыс. сделок на 348,8 млн евро по курсам от 85,9575 до 86,41 рубля за евро.

В начале торгов рубль активно укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефтяных цен, напоминает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Однако незадолго до старта основной российской сессии, продолжает он, внешний фон стал умеренно ухудшаться, на что сначала рубль не реагировал, но затем резко снизился из-за ускорения нисходящей динамики глобальных площадок и просадки нефти.

«Хотя нефтяные котировки быстро вернулись к росту, российская валюта продолжила сдавать позиции, обновив недельный минимум к доллару, и вслед за умеренной коррекцией вернулась к достигнутым низам», — комментирует эксперт.