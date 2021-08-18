Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России.



«Это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО», — говорится в сообщении регулятора.

Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО . В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа.