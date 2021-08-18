Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58 782 рубля, свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с маем показатель вырос на 2 611 рублей (с 56 171 рубля), или на 4,64%, с января — на 18,7%, с 49 516 рублей.

Росстат также сообщает, что суммарная задолженность по заработной плате, согласно сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), составила на 1 августа 2021 года 1,538 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 26,6 млн рублей (на 1,8%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2021 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 579,8 млн рублей (37,7%), в 2020-м — 261,3 млн рублей (17%), в 2019-м и ранее — 696,9 млн рублей (45,3%).

В числе прочего Росстат указывает, что задолженность по заработной плате на 1 августа 2021 года имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 38,3%; строительство — 23%; транспорт — 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 7,5%; добыча полезных ископаемых — 5,4%.