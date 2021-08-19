Рубль теряет позиции к доллару и дорожает к евро в ходе утренних валютных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,93 рубля, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:41 мск стоил 86,33 рубля (минус 14 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,88—73,98 рубля за доллар и 86,27—86,42 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.