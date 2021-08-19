Роскомнадзор разработал порядок, по которому интернет-площадки будут передавать данные о своей аудитории единому измерителю Рунета, пишет «Коммерсант» . Закон о едином измерителе был принят в июне, президент Владимир Путин подписал его 1 июля. Документ обязует Роскомнадзор до 1 августа выбрать организацию, которая будет измерять аудиторию в Интернете по аналогии с измерениями на телевидении. Информацию о своей аудитории обязаны будут передавать интернет-СМИ, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и телеканалы в Интернете и другие ресурсы. В Роскомнадзоре объяснили, что выберут уполномоченную организацию «после вступления в силу необходимых нормативных правовых актов».

Проекты приказов регулируют порядок передачи данных измерителю. В одном из них говорится, что измеритель будет направлять сервисам «уведомление о начале взаимодействия», на которое они должны ответить в течение пяти дней, предоставив контакты ответственного за передачу данных лица. Взаимодействие будет идти «на основании соглашения уполномоченной организации и владельца информационного сервиса». Именно оно определит способ передачи, регулярность предоставления и содержание данных, следует из документа.

Минцифры исключило передачу персональных данных россиян аудиовизуальными сервисами Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ исключает возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами, планируется только передача данных о регионе пользователя. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры.

Минцифры ранее представило проект постановления в правительство о составе и объеме сведений, которые должен получать измеритель, но ассоциации участников рынка раскритиковали документ, заявив, что такой объем и состав данных избыточны для подсчета аудитории.

Как отметил гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян, формулировки в проектах Роскомнадзора означают, что список данных, которые интернет-площадки должны передавать, не будет минимизирован и четко закреплен в тексте основного закона. Перечень категорий безвозмездно передаваемых данных нужно ограничить до минимума, исключить сбор данных по контенту, который распространяется только в платном доступе, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По словам источника на медиарынке, с учетом проектов подзаконных актов сейчас приведен максимально возможный набор данных, которые хочет получать измеритель, но на практике, вероятно, все будет зависеть от цели проводимых им исследований в каждом конкретном случае. Запрашиваемый объем данных «наводит на мысль», что в дальнейшем они могут использоваться для таргетирования рекламы, полагает источник, «в пользу этого говорит и тот факт, что измеритель по закону имеет возможность продавать результаты исследований».