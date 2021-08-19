Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и среднего бизнеса к категории средних предприятий с 2 млрд до 3,5 млрд рублей с учетом инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг. Письмо, которое в четверг будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

«Для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства утверждены предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, а именно: микропредприятия — 120 млн рублей, малые предприятия — 800 млн рублей, средние предприятия — 2 млрд рублей. Необходимо обратить внимание на то, что указанные предельные значения были приняты в 2016 году», — подчеркивает Кутепов.

«С момента утверждения данных значений прошло более пяти лет, инфляционные показатели увеличились в разы, стоимость товаров и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности существенно выросла, но никаких корректировок предельных значений доходов не производилось, в связи с чем предлагается рассмотреть увеличение предельных значений дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавил сенатор.

Кутепов предлагает увеличить размеры предельного уровня дохода для микропредприятий до 170 млн рублей, для малых предприятий — до 870 млн, для средних предприятий — до 3,5 млрд. «Указанные суммы соответствуют рекомендациям Европейской комиссии, касающимся общеевропейских критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП, где к классу микропредприятий, малых и средних предприятий относятся предприятия, годовой оборот которых составляет максимум 50 млн евро или сумма годового баланса которых не превышает 43 млн евро. В рамках категории МСП малое предприятие определяется как предприятие, годовой оборот или годовой баланс которого не превышает 10 млн евро, а микропредприятие определяется как предприятие, годовой оборот или годовой баланс которого не превышает 2 млн евро. По сегодняшнему курсу это 174 млн рублей, 874 млн рублей и 3,5—4 млрд рублей», — говорится в письме.



Кутепов также считает необходимым принять меры, направленные на осторожное исключение из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства тех субъектов МСП, которые участвуют в закупках. «Исключение из реестра прямо влияет на лишение таких субъектов предпринимательства применяемых мер поддержки: отсрочки уплаты налогов, субсидии из бюджета, права на пониженные тарифы, взносы и прочее. Обратный процесс включения субъектов предпринимательства в реестр МСП занимает зачастую намного более длительное время, что может повлечь различные негативные последствия для бизнеса такого субъекта (правовые, финансовые, имиджевые)», — уточнил сенатор.