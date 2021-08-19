В Москве сотрудники полиции пресекли деятельность финансовой пирамиды. По предварительным данным, общий ущерб превысил 50 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с оперативниками Московского уголовного розыска и их коллегами из Северо-Восточного и Западного административных округов столицы задержаны участники организованной группы, подозреваемые в хищении денежных средств пенсионеров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники разработали схему хищения денег пожилых граждан по принципу финансовой пирамиды. Находясь в одном из бизнес-центров, они обзванивали потерпевших и предлагали им вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Также сообщники обещали помочь людям вернуть деньги, вложенные ими в микрофинансовые организации. В действительности деньги вкладчиков похищались.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих предполагаемых организаторов и десять соучастников.



Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ, соединенные в одно производство.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время четверо задержанных заключены под стражу. В отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Ирина Волк.