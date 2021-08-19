Мошенники придумали, как заработать на ипотечном буме: они создают поддельные сайты, через которые предлагают россиянам оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов Bi.Zone (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин.

«Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит «поиск запрашиваемого объекта в нужной базе», затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», — описал схему обмана эксперт.

Сотрудники Bi.Zone обнаружили 234 мимикрирующих под органы государственной власти мошеннических сайта, на которых мошенники предлагают получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. По данным компании, стоимость услуг варьируется от 125 рублей до 14 тыс. в зависимости от объема запрашиваемых данных, а дизайн сайтов выполнен в стилистике портала госуслуг.

«Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса. Такая динамика обусловлена тем, что многие сайты блокируются и злоумышленники вынуждены их восстанавливать для обеспечения нужного количества трафика», — пояснил Волошин.



Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт посоветовал следить за названием государственного органа в адресной строке: при открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Также нужно обращать внимание на наличие орфографических ошибок на ресурсе — это тоже может быть признаком фишинга. Следует с осторожностью переходить и по ссылкам из контекстной рекламы — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.