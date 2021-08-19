Российский фондовый рынок на открытии торгов в четверг демонстрирует существенное снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:05 мск индекс Московской биржи снизился на 1,32% до 3 873,35 пункта, падение индекса РТС составило 1,74% – до 1 646,14 пункта.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что на мировых площадках усилились коррекционные настроения. «Масло в огонь подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка. <…> Более чем на процент с утра падает нефть. До поддержки в 65 долларов ей осталось пройти чуть более 2 долларов. Рисковым инвесторам можно пошортить «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». <…> При улучшении настроений стоит первым делом подбирать «Газпром», который, кстати, вполне может расти и на падающем рынке. Эта бумага сейчас одна из самых перспективных. Позитивно смотрим на «Сбер» и ВТБ, хотя последний отличается высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью», – написал аналитик.