При выборе работы россияне в первую очередь учитывают уровень зарплаты, на втором месте — степень адекватности руководства, на третьем — стабильность компании, следует из опроса , проведенного сервисом SuperJob.

В комментарии к результатам опроса отмечается, что самые важные факторы при выборе места работы для большинства россиян — это уровень оплаты труда (принципиально важен для 59% опрошенных), адекватность руководства (для 38%) и стабильность компании (для 35%).

Для 31% респондентов значимыми являются перспективы карьерного роста, для 27% — комфортная психологическая атмосфера в коллективе, для 23% — удобное расположение места работы.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) отметил, что при выборе работы учитывает возможности личностного роста — расширения кругозора и профессионального развития. А 13% подчеркнули, что хотели бы иметь гарантии сохранения баланса работы и личной жизни.

Другие факторы упоминались реже: для 11% респондентов важно, чтобы в компании была эффективная система управления и действовали понятные «правила игры», по 10% опрошенных считают значимыми интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет (добровольное медицинское страхование, оплату питания, проезда и т. п.). Еще 6% участников опроса при выборе работы учитывают возможность пройти обучение за счет работодателя, 5% — репутацию компании, а 2% принимают во внимание корпоративную культуру.

Высокий уровень оплаты труда чаще важен для россиян, уже имеющих доход свыше 80 тыс. рублей (71% опрошенных). Размер заработной платы на первом месте у всех, однако у мужчин чаще, чем у женщин (63% и 56% соответственно).

Представительницы прекрасного пола больше ценят комфортную психологическую обстановку (33% против 20% среди мужчин). Перспективы карьерного и личностного роста важнее для молодежи в возрасте до 24 лет, а адекватность начальства, комфортная психологическая атмосфера и понятные «правила игры» — для респондентов старше 45 лет.

«По сравнению с 2019 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне при выборе работы стали реже учитывать стабильность компании: пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что даже устойчивые организации оказались бессильны перед локдауном. Тех же, кто полагается на уровень оплаты труда и адекватность руководства, напротив, сейчас больше, чем когда-либо. Выросло и число россиян, отмечающих важность сохранения так называемого work-life balance», — сказано в комментарии.

Опрос проводился 28 июля — 14 августа 2021 года, было опрошено 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет во всех федеральных округах страны.