С точки зрения конкуренции с банками классические брокеры должны будут уходить в какие-то ниши и станут провайдерами услуг для крупных банков. Такую точку зрения высказал президент «Финама» Владислав Кочетков в интервью «Коммерсанту».

«Десятка крупнейших компаний уже консолидирует больше 90% рынка. С точки зрения конкуренции с банками классические брокеры действительно должны будут уходить в какие-то ниши, например, как мы, — в нишу «умных инвесторов». Крупным банкам сложнее создать единый консолидированный продукт для таких клиентов: ресурсы есть, но все разобщено по подразделениям. Думаю, здесь мы долго будем чувствовать себя хорошо. Также классические брокеры станут провайдерами услуг для крупных банков», — предположил он.

По мнению Кочеткова, несмотря на то что вся Европа идет по пути открытого API, российские банки пока не готовы пускать в свои экосистемы другие компании, которые так или иначе воспринимаются как конкуренты.

«Еще одно интересное направление — White Label, то есть предоставление инфраструктуры нефинансовым компаниям, которые хотят предлагать инвестиционные возможности своей аудитории, либо финансовым, которые не готовы вкладываться в лицензию и развитие инфраструктуры. У нас такое коробочное решение White Label на финальной стадии разработки. Долго его делали, но должно получиться хорошо. Несколько крупных партнеров уже активно с нами взаимодействуют, тестируют. Думаю, в сентябре-октябре запустим первый проект», — заключил он.