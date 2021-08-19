С точки зрения конкуренции с банками классические брокеры должны будут уходить в какие-то ниши и станут провайдерами услуг для крупных банков. Такую точку зрения высказал президент «Финама» Владислав Кочетков в интервью «Коммерсанту».
«Десятка крупнейших компаний уже консолидирует больше 90% рынка. С точки зрения конкуренции с банками классические брокеры действительно должны будут уходить в какие-то ниши, например, как мы, — в нишу «умных инвесторов». Крупным банкам сложнее создать единый консолидированный продукт для таких клиентов: ресурсы есть, но все разобщено по подразделениям. Думаю, здесь мы долго будем чувствовать себя хорошо. Также классические брокеры станут провайдерами услуг для крупных банков», — предположил он.
По мнению Кочеткова, несмотря на то что вся Европа идет по пути открытого API, российские банки пока не готовы пускать в свои экосистемы другие компании, которые так или иначе воспринимаются как конкуренты.
«Еще одно интересное направление — White Label, то есть предоставление инфраструктуры нефинансовым компаниям, которые хотят предлагать инвестиционные возможности своей аудитории, либо финансовым, которые не готовы вкладываться в лицензию и развитие инфраструктуры. У нас такое коробочное решение White Label на финальной стадии разработки. Долго его делали, но должно получиться хорошо. Несколько крупных партнеров уже активно с нами взаимодействуют, тестируют. Думаю, в сентябре-октябре запустим первый проект», — заключил он.
Проект Московской биржи по торговле валютой мелкими лотами (от 1 доллара или 1 евро), рассчитанный прежде всего на частных инвесторов, пока остается невостребованным, пишет «Коммерсант». По данным Московской биржи, с момента старта 26 апреля по июль 2021 года объем торгов малыми валютными лотами составил лишь 737 тыс. долларов, при условии, что было совершено более 5 тыс. сделок клиентами 34 профучастников.