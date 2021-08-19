Решение брать ипотеку можно принимать, если ежемесячный платеж по ней будет забирать не больше 25% семейного бюджета, заявил замминистра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне».

«Нужно считать очень просто: мы видим стоимость квартиры, мы видим размер процентных ставок, мы видим срок, на который берем кредит. Мы можем посчитать, сколько каждый месяц нужно будет отдавать из личного бюджета, семейного бюджета, чтобы этот кредит обслуживать, и нужно понять, а сможем ли мы такие средства отдавать. Если эта сумма для нашего бюджета критичная, то, наверное, имеет смысл воздержаться либо посмотреть объект с меньшей стоимостью. Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать, но если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, то стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией», — сказал Котюков.

Котюков также посоветовал перед принятием решения об ипотеке сначала начать ежемесячно откладывать расчетную сумму.

«Можно расчетную сумму, если уже примерно понятны параметры, попытаться каждый месяц не тратить, условно ее откладывать, например, на какой-то сберегательный счет, чтобы нельзя было ее взять. И понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму, хватает ли нам на все иные вопросы и задачи. Если это так, то мы можем себе позволить такое решение», — добавил замглавы Минфина РФ.