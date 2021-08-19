ЦБ установил официальные курсы валют с 20 августа.

Курс доллара повысился на 68,7 копейки, составив 74,1503 рубля (73,4633 рубля на 19 августа). Курс евро увеличился на 49,4 копейки до 86,615 рубля (86,121 рубля на 19 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,11 рубля (плюс 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,66 рубля (плюс 19 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,88—74,24 рубля за доллар и 86,27—86,72 рубля за евро.