Сегодня взять ипотеку вне льготных программ можно в среднем по ставке 8,5%, сообщил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг на «Ипотечном марафоне», добавив, что рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%.

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

«Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, — это 9%», — сказал Гольдберг.

По словам эксперта, сегодня ставки по ипотеке по рыночным программам выросли в среднем с 7,5% до 8,5%. Гольдберг отметил, что такая ставка все еще остается «достаточно комфортной для населения». По оценке «ДОМ.РФ», активная выдача ипотечных кредитов продолжится, однако темпы роста могут немного замедлиться.