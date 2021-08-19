Сегодня взять ипотеку вне льготных программ можно в среднем по ставке 8,5%, сообщил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг на «Ипотечном марафоне», добавив, что рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%.
Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.
Самые популярные предложения на ипотеку для вторичного рынка
|Название
|Мин. ставка
|от 7.1%
|
Лиц.№ 2272
|от 7.4%
|
Лиц.№ 2272
|от 7.8%
|
Лиц.№ 1000
|от 7.9%
|
Лиц.№ 2209
|от 7.7%
|
Лиц.№ 1481
«Если Центробанк не будет и дальше повышать ключевую ставку, то в целом максимальный уровень, до которого может вырасти ипотека по рыночным программам, — это 9%», — сказал Гольдберг.
По словам эксперта, сегодня ставки по ипотеке по рыночным программам выросли в среднем с 7,5% до 8,5%. Гольдберг отметил, что такая ставка все еще остается «достаточно комфортной для населения». По оценке «ДОМ.РФ», активная выдача ипотечных кредитов продолжится, однако темпы роста могут немного замедлиться.
Решение брать ипотеку можно принимать, если ежемесячный платеж по ней будет забирать не больше 25% семейного бюджета, заявил замминистра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне».