Россияне с 25 мая приобрели по программе стимулирования внутренних туристических поездок для детей (туристического кэшбэка) 360 тыс. путевок на 9,5 млрд рублей, сообщила на круглом столе по развитию туриндустрии в Алтайском крае глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С 25 мая более 360 тысяч путевок продано, 360 тысяч семей смогли со скидкой отправить своих детей отдыхать в детские лагеря, куплено на 9,5 миллиарда рублей. Кэшбэк — уже более 4 миллиардов рублей вернулись родителям, которые приобрели путевки», — сказала Догузова.

Программа детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха Общественная палата РФ предлагает ввести льготное кредитование и предоставление грантов из федерального бюджета для летних лагерей. Соответствующие рекомендации по поддержке сферы детского летнего отдыха на фоне продолжающейся пандемии, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, направлены в Госдуму, правительство, министерства финансов, просвещения, здравоохранения и природных ресурсов, а также в Роспотребнадзор, Ростуризм и РЖД.

Правительство выделило 4,5 млрд рублей дополнительно на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кэшбэка. Ранее на детский кэшбэк было выделено 5 млрд рублей.