Около 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста им. Столыпина.

«У нас 30 миллионов людей, которые в той или иной форме связаны с теневым оборотом. Это и теневая занятость, и финансовые операции, и частично — получающие зарплаты в конвертах», — сказал он в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

По словам Титова, российские власти прилагают усилия для сокращения теневой экономики. В частности, в апреле 2020 года было принято решение о снижении с 30% до 15% ставки страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства при превышении минимального размера оплаты труда. Эта мера, по его словам, привела к обелению рынка и, как следствие, сразу после введения — к росту поступления НДФЛ, так как люди стали декларировать зарплаты.

Бизнес-омбудсмен предложил ввести дополнительные послабления налогового и иного характера, которые помогут легализации бизнеса в стране.