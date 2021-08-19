Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило банку «Национальная Факторинговая Компания» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») с уровня «B+» до «BB» и оставило их в списке Rating Watch «позитивный». Также Fitch присвоило НФК рейтинг поддержки «3».

«Проведенные рейтинговые действия, включая присвоение рейтинга поддержки, отражают оценку агентством способности и готовности нового акционера НФК — ПАО Совкомбанк («BB+» / прогноз «стабильный» / «bb+») предоставлять поддержку компании. Совкомбанк приобрел 100% в НФК и группе НФК в целом в июле 2021 года. Статус Rating Watch «позитивный» отражает ожидания Fitch, что НФК в конечном итоге сольется с Совкомбанком, а также относительно усиления интеграции и объединения бренда с материнским банком», — отмечается в релизе.



Как указывают аналитики, рейтинги НФК обусловлены умеренной вероятностью поддержки от Совкомбанка, что отражает 100-процентную собственность и контроль со стороны Совкомбанка, тот факт, что деятельность НФК будет в будущем ключевой составляющей факторингового бизнеса материнского банка, полную зависимость от материнской структуры в отношении фондирования.

В агентстве уточняют, что применяют к рейтингам НФК нотчинг вниз на один уровень относительно материнского банка, чтобы учесть ограниченную на сегодня операционную интеграцию между НФК и материнским банком и разные бренды. «НФК имеет ограниченную банковскую лицензию (не имеет права привлекать розничные депозиты), и деятельность НФК регулируется ЦБ РФ. В то же время НФК является частью группы НФК, которая также включает нерегулируемую факторинговую компанию — «НФК-Премиум». Менеджмент указывает, что «НФК-Премиум» станет частью консолидированной факторинговой структуры Совкомбанка — «Совкомбанк Факторинга», — отмечает агентство.