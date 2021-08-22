Годовая инфляция в июле текущего года в Москве составила 5,2%, уменьшившись с 5,46% в июне. Влияние на такую динамику оказывали в основном расширение предложения некоторых продовольственных товаров, а также понижательная ценовая политика компаний для стимуляции спроса, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



Продовольственная инфляция в Москве уменьшилась и составила в июле 6,62% (7,25% в июне). Снизились темпы подорожания плодоовощной продукции. Яблоки стали дешеветь быстрее в годовом выражении, замедлился прирост цен на апельсины. «Это связано с тем, что в прошлом году на прилавки поступило меньше яблок и апельсинов из-за трудностей с логистикой. Кроме того, недостаток яблок был вызван неблагоприятной погодой на юге страны. В этом году погода позволила начать сбор урожая своевременно. Сказался и больший, чем в прошлом году, завоз импортных яблок по ценам ниже отечественных. Повлияло на динамику и наращивание производства грунтовых овощей, в частности огурцов и помидоров, и увеличение объема сбора отечественного картофеля из-за повышения его урожайности», — отмечает регулятор.

Инфляция в сегменте непродовольственных товаров в Москве увеличилась и составила в июле 6,32% (5,93% в июне). «Оказало влияние в том числе низкое предложение древесностружечных плит на внутреннем рынке, поскольку увеличился экспорт древесины на фоне роста мировых цен. Повлияли и недостаточное предложение автомобилей в связи с нехваткой электронных комплектующих, а также рост логистических издержек, связанный с удорожанием контейнерных перевозок», — поясняется в сообщении.

Темпы прироста цен на услуги в Москве снизились до 2,33% в июле с 2,84% в июне. Гостиничный бизнес, поясняет регулятор, стремясь вернуть спрос, снижал тарифы на проживание в трех-, четырех- и некоторых пятизвездочных отелях. «Эффект высокой базы прошлого года, связанный с низкой загрузкой самолетов и отменой рейсов, привел к тому, что цены в годовом выражении на авиаперелеты стали снижаться быстрее», — указывает ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.