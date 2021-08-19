Суд Видземского предместья Риги признал бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса и совладельца банка Владимира Антонова виновными в хищении в особо крупных размерах и приговорил их к лишению свободы и конфискации имущества, а также взыскал с них 27 млн евро, сообщили BNS в Судебной администрации.

Антонов приговорен к шести годам лишения свободы. Арестованные во время следствия принадлежащие Антонову эксклюзивные автомобили, средства на банковских счетах и доли капитала нескольких компаний будут конфискованы в пользу латвийского государства.

В марте 2019 года Выборгский суд Петербурга приговорил Антонова к 2,5 года колонии общего режима за мошенничество со 150 млн рублей банка «Советский» и оштрафовал на 300 тыс. рублей. До этого он судился с властями Литвы из-за национализации банка Snoras, а также судился в Лондоне с представителями Snoras и уже с латвийским Latvijas Krajbanka.

Ивар Приедитис приговорен к пяти годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде конфискации имущества. Недвижимость, принадлежащая Приедитису в Латвии и Испании, транспортные средства, средства на банковских счетах и доли компаний, арестованные во время следствия, также будут конфискованы в пользу государства.

Антонова и Приедитиса признали виновными в хищении 27 млн евро у Latvijas Krajbanka. Им вменяли злоупотребление полномочиями в корыстных целях, а Приедитису — еще и фальсификацию и сокрытие отчетов и статистической информации.

По просьбе представителя потерпевшего банка дело рассматривалось в закрытом режиме из соображений защиты коммерческой тайны.

Экс-акционер Snoras Владимир Антонов признался в хищениях из банка «Советский» ‪По версии следствия, в 2015 году Антонов и несколько руководителей банка «Советский» разработали план, направленный на хищение денег этого финансового учреждения.

Уголовное расследование в отношении банкиров началось в 2011 году, в суд дело передали в 2014 году. По делу прошло 55 судебных заседаний, на которых суд изучал доказательства, представленные обвинением и защитой.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Антонов был задержан в Подмосковье 12 апреля 2018 года, этапирован в Петербург, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и где в марте 2019 года Выборгский суд вынес ему обвинительный приговор.



Антонов — бывший совладелец обанкротившегося литовского банка Snoras, бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут». До 2011 года Антонов был совладельцем и Инвестбанка, а спустя два года после того, как он вышел из капитала этой организации, у банка отозвали лицензию. АСВ оценило «дыру» в банке в 44 млрд рублей.