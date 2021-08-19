Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 41 копейку к предыдущему закрытию и составил 74,225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,2 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,8775—74,3275 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,7825 рубля, увеличившись на 31 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,5 тыс. сделок на 608,3 млн евро по курсам от 86,27 до 86,8875 рубля за евро.

В четверг рубль находился под давлением провала нефтяных котировок, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. К концу рабочего дня цена на нефть марки Brent снижалась почти на 4%, торгуясь ниже 66 долларов за баррель.

«В то же время общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков также отражала глобальный уход от риска. Доллар США торговался в плюсе практически на всех развивающихся рынках без исключения, а против корзины основных мировых валют прибавлял около 0,3%, протестировав в течение дня отметку в 93,5 пункта», — комментирует эксперт.

На российском рынке уже в утренние часы доллар оказался выше 74 рублей (впервые с середины прошлой недели) и до конца рабочего дня поднимался до 74,3 рубля, обновив таким образом максимум более чем за месяц.

По словам аналитика, «глобально тревога инвесторов в отношении распространения «дельта-штамма» коронавируса сменилась усилением опасений скорого сворачивания стимулирующих мер Федеральным резервом США, которые накануне подогрела публикация протоколов FOMC с последнего заседания».