Чистая прибыль банковского сектора РФ за июль составила 229 млрд рублей, что на 13% выше результата июня (204 млрд). Такие данные приводятся в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2021 года» .

«На рост прибыли повлияло в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности. Количество прибыльных банков выросло за месяц до 249 с 237, при этом доля банков в активах сектора, прибыльных по итогам семи месяцев 2021 года, сохраняется на уровне 98%. Более 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями», — отмечается в материале.

Корпоративное кредитование в июле ускорилось до 1,5% (плюс 700 млрд рублей) после 0,4% в июне — это существенно выше среднемесячного темпа первого полугодия 2021 года (плюс 0,8%). Рост портфеля был по широкому кругу крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, нефть и газ, пищевая промышленность, транспорт. Компании могли сместить свои планы по заимствованиям, чтобы зафиксировать ставки по кредитам до их возможного повышения банками. Кредитование застройщиков жилья остается значимым фактором роста (более 170 млрд рублей).



Ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось — по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки: в июле в ее рамках было выдано 54 млрд рублей против 185 млрд рублей в июне. Но часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком.

Необеспеченное потребительское кредитование несколько замедлилось (до 1,7% в июле после 2% в июне), что связано в том числе с повышением с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до доковидных уровней. «Снижение темпов могло быть еще заметнее, если бы не сезонные факторы, поддерживающие потребительское кредитование, такие как повышенные траты в период отпусков и перед началом учебного года», — указывает регулятор. Для дальнейшего охлаждения темпов роста в данном сегменте Банк России принял решение о дополнительном повышении с 1 октября 2021 года надбавок к коэффициентам риска по выдаваемым высокомаржинальным кредитам (ПСК > 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН > 50%).



Просроченная задолженность в корпоративном секторе в июле снизилась на значительные 265 млрд рублей после продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика (по сути, речь идет о реструктуризации с привлечением нового собственника). В результате сделки было частичное высвобождение резервов, что повлияло на рост прибыли сектора.

Объем средств юридических лиц в июле сократился на 248 млрд рублей (минус 0,7%) в основном в связи с выплатами налогов компаниями из нефтегазовой отрасли.

Объем средств населения умеренно вырос — на 150 млрд рублей, или 0,5% (в июне плюс 0,4%). Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались, было лишь небольшое снижение на 0,2% после более существенных сокращений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне. «Такая динамика, вероятно, связана с ростом депозитных ставок — средняя максимальная по рублям увеличилась на 0,8 п. п., до 5,55%, в третьей декаде июля по сравнению с третьей декадой апреля (начало цикла повышения ключевой ставки)», — поясняется в обзоре.

Объем ликвидных активов (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) незначительно увеличился — до 15,4 трлн рублей, что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия 32% совокупных средств клиентов в рублях. Еще около 4,6 трлн рублей, достаточных для покрытия 9% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос на 1,3 млрд долларов, до 46,6 млрд долларов, в основном по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах. «Это адекватный уровень, позволяющий покрыть около 20% валютных средств клиентов, или 14% всех валютных обязательств», — говорится в материалах регулятора.

Балансовый капитал сектора вырос на 183 млрд рублей, что ниже заработанной прибыли из‑за выплаты дивидендов (совокупно около 60 млрд) отдельными банками. Информация о динамике регулятивного капитала в июле будет доступна после публикации настоящего отчета. Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в июне вырос на 0,4 процентного пункта, до 12,6%. «Рост обеспечен прибылью за июнь (204 млрд рублей) и роспуском макропруденциальных надбавок (в размере около 800 млрд рублей) по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года», — указано в обзоре. Запас капитала также восстановился до 6 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), он распределен среди банков неравномерно.



На 31 июля в России действовали 376 кредитных организаций, в том числе 340 банков.