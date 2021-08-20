Кривая доходности российских кратко- и среднесрочных ОФЗ стала практически плоской, что, по мнению экономистов, свидетельствует о том, что инфляция в стране достигла пиковых значений и дальше расти не будет, пишут «Известия» . Такое впечатление сложилось не только у рыночных аналитиков: инфляционные ожидания населения в августе снизились на 100 базисных пунктов в сравнении с июльским показателем — это самая резкая динамика за последние 14 месяцев.

По последним данным, доходность российских государственных облигаций практически сравнялась: у трехлетних ОФЗ она закрепилась на уровне 6,83%, у пятилетних — 6,77%, у семилетних — 6,8% и у десятилетних — на уровне 6,9%. По сути, это привело к уплощению кривой доходности ОФЗ, что многие экономисты напрямую связывают с приближающимся прохождением пика инфляции.

Одним из первых на эту ситуацию обратил внимание автор Telegram-канала «Финансовые Думки». По его мнению, сейчас все больше факторов указывает на то, что после резкого повышения ставки ЦБ РФ в июле сразу на 100 б. п. может последовать пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики.

«С тех пор кривая доходности стала практически плоской, доходность по десятилетним ОФЗ опустилась ниже 7%, чего не наблюдалось уже несколько месяцев, а разница между ключевой ставкой и доходностью по десятилеткам опустилась до минимумов за несколько лет, хотя еще в начале года доходила до 250 базисных пунктов. Судя по всему, участники рынка ставят на то, что действия ЦБ РФ по поднятию ставки приведут к замедлению инфляции», — отметил он.

С этим мнением согласились все опрошенные эксперты. В частности, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев пояснил, что уплощение такого графика свидетельствует об уравнивании номинальных цен как по дальним, так и по ближним облигациям. То есть ожидания участников рынка по инфляции начали снижаться, и многие из них начали перекладывать свои средства в более длинные бумаги.

Однако генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин обратил внимание на то, что при анализе этого индикатора речь все же идет именно об ожиданиях рынка, а не о реальных трендах в экономике государства. В еще большей степени это относится к уверенности в том, что Банк России завершил цикл поднятия ключевой ставки. Все же будущие решения регулятора зависят от фактической картины, которая будет складываться к ближайшему заседанию по денежно-кредитной политике, намеченному на 10 сентября.