Поступления от продажи услуг Московского метрополитена в 2020 году снизились на 26,8 млрд рублей, или на 32%, по сравнению с 2019 годом и составили 56 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на его финансовую отчетность. У «Мосгортранса» аналогичный показатель в прошлом году сократился на 29,6%, или на 5,8 млрд рублей, до 13,8 млрд. Для компенсации выпадающих доходов власти нарастили помощь обеим компаниям: бюджетные ассигнования для Московского метрополитена выросли в прошлом году на 70%, до 98,9 млрд рублей, а субсидии «Мосгортрансу» — на 64%, до 30,9 млрд, следует из их отчетностей.

В целом метро отчиталось о росте выручки за прошлый год на 11,3%, до 140,8 млрд рублей, а «Мосгортранс» — о ее падении на 34,9%, до 26,8 млрд рублей. Оба предприятия закончили пандемийный год с убытками: метрополитен — на 13 млрд рублей, «Мосгортранс» — на 3,3 млрд. Основная причина — самоизоляция граждан с 30 марта по 8 июня 2020 года. Сейчас перевозки и доходы от наземного транспорта восстанавливаются медленнее, чем в метро, утверждают в «Мосгортрансе», так как традиционно наземным транспортом пользуется большее количество льготных пассажиров, которые сократили количество поездок или прекратили их во время пандемии.

По словам замдиректора по развитию городского транспорта Центра экономики инфраструктуры Евгения Алексеева, так как сеть метрополитена прирастает новыми километрами линий и станциями каждый год, растут постоянные затраты, не связанные с объемами перевозок, поэтому увеличение расходов метрополитена не сопровождается ростом доходов и даже при обычном уровне пассажиропотока метрополитен без субсидий не может быть прибыльным. В 2020 году с учетом спада из-за пандемии разрыв между доходами и расходами был еще более очевиден, отметил он. Значительную долю пассажиров метро и другого общественного транспорта составляют льготники, а их перевозка компенсируется субсидиями из городского бюджета, поэтому для города это расход, а для предприятий с бухгалтерской точки зрения — доход, пояснил Алексеев.

В прошлом году Московский метрополитен увеличил стоимость основных средств, к которым относятся станции, пути, оборудование и поезда, на 640 млрд рублей и теперь оценивает их суммарно в 2 трлн. На баланс компании за год поступили сооружения на 120 млрд рублей, машины и оборудование на 20 млрд, вагоны и электровозы на 35 млрд. Основной прирост связан с проведенной переоценкой активов — на 500 млрд рублей у сооружений и на 35 млрд рублей у подвижного состава.

«Мосгортранс» сообщил, что в прошлом году получил 300 новых электробусов (а также около 100 зарядных станций для них), более 1 тыс. автобусов и 70 трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Его основные средства выросли до 133 млрд рублей, указано в отчетности. Компания получила субсидии от правительства для развития инфраструктуры на 85,7 млрд рублей, в том числе 37 млрд на приобретение подвижного состава.