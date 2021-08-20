📰 Повышение ключевых ставок в развитых странах, прежде всего в США, может привести к росту волатильности и негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания в государствах с формирующимися рынками, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Там добавили, что в большей степени это относится к странам с высоким уровнем долга в иностранной валюте и устойчивым дефицитом текущего счета платежного баланса. В развивающихся государствах это спровоцирует отток средств инвесторов, что окажет давление на внутренние рынки, сообщили в пресс-службе регулятора. Банки подтвердили значимость этих рисков для России, однако отметили, что они не вошли в базовый сценарий. Кроме того, мировая экономика находится в стадии подъема, а в таких условиях повышение ставок происходит менее болезненно. Сейчас инвесторы ожидают роста ставок в Соединенных Штатах ближе к концу 2022 года, отметили в ЦБ. По мнению экспертов, именно поэтому единовременного обвала на развивающихся рынках не произойдет, так как повышение ставки ФРС может занять год-полтора.

📰 Спрос на путевки в Доминиканскую Республику вырос на 225% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известиям» туроператоры. Есть предложения недельных туров на двоих всего за 117 тыс. рублей — отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже, утверждают в Ассоциации туроператоров России. Не исключено, что конкуренция вынудит еще один Карибский остров — Кубу — предложить россиянам более лояльные условия въезда, в частности отменить двойное ПЦР-тестирование. С 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. К слову, последние две страны пока наших туристов не ждут. Эксперты отмечают, что Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. Например, в случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации, пояснили эксперты, добавив, что с момента открытия 9 августа регулярного авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой — такого не было и в 2019 году. При этом выросла и глубина продаж — есть даже покупатели новогодних туров.

📰 Низкие ставки по вкладам и стремительный рост фондового рынка стимулируют россиян переходить в инвестиционные продукты, ключевыми из которых по-прежнему выступают брокерские счета, пишет «Коммерсант» . В июле число уникальных брокерских счетов физических лиц на Московской бирже превысило 13,1 млн. С начала года брокерские счета открыли более 4,2 млн человек, что сопоставимо с результатом за весь 2020 год. Таким образом, счета имеют почти 18% экономически активного населения страны. Еще пять лет назад их доля составляла менее 1,5%, а в далеком 2008 году — чуть более 0,5%. По данным ЦБ, на конец I квартала 2021 года стоимость бумаг на счетах физлиц составляла 6 трлн рублей, что на 0,7 трлн выше значений конца 2020 года и на 2,3 трлн — показателя годичной давности. На российские и зарубежные акции приходится 2,7 трлн рублей, то есть 45% агрегированного портфеля. В целом инвестиции физических лиц вдвое превышают объем накоплений в НПФ и в полтора раза — объем средств, вложенных паевыми фондами российских УК в ценные бумаги.

📰 В четверг, 19 августа, курс доллара на мировом рынке обновил максимум с ноября 2020 года, пишет «Коммерсант». По данным агентства Reuters, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до отметки 93,53 пункта — максимального значения с 5 ноября прошлого года. На этом фоне курсы норвежской кроны и канадского доллара рухнули на 1,2–1,4%. Уверенно обыграл доллар и европейскую валюту — курс евро опускался до отметки 1,1663 доллара, минимума с 4 ноября. Инвесторов встревожили данные протокола последнего заседания ФРС, которые свидетельствует о намерениях регулятора свернуть программу выкупа активов уже до конца этого года. Это сказалось на фондовых и сырьевых рынках — ведущие мировые индексы снизились на 0,5–2,4%, а нефть Brent потеряла в цене почти 4%. В таких условиях курс доллара на российском рынке не только преодолел 74 рубля за доллар, но будет стремиться к уровню 75 рублей за доллар. В ближайшие месяцы рост курс доллара неизбежен, считают аналитики, добавив, что индекс доллара DXY в ближайшие месяцы может закрепиться в диапазоне 94–95 пунктов.

📰 Госкорпорация «Ростех» сформирует «национального вендора телекоммуникационных решений для стандартов связи 4G, 5G и следующих поколений», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источников в компании. Для этого учреждено ООО «Спектр», вокруг которого планируется развернуть «технико-производственную кооперацию» российских производителей оборудования для сетей связи. Гендиректором компании назначен Павел Смирнов, ранее возглавлявший НИИ «Масштаб», председателем совета директоров стал директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко. Российским операторам связи придется закупать российское оборудование для 4G уже с 2023 года, но сейчас их сети работают на решениях ZTE, Nokia, Huawei и Ericsson. Эксперты говорят о рисках монополизации рынка. Однако конкуренты скептически смотрят на планы «Ростеха»: у российских предприятий нет опыта и технологий, а обойтись без компонентов зарубежных поставщиков будет почти невозможно.

