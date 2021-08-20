Экономика стран Евразийского экономического союза постепенно восстанавливается на фоне пандемии коронавируса благодаря совместным действиям. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения (прим. Банки.ру).

«Период пандемии продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства — на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности — на 6,5%», — сообщил Мишустин.

Глава российского Кабмина также отметил «очень хорошую динамику товарооборота» внутри евразийской «пятерки» и с третьими странами. Он призвал и дальше активно работать над устранением препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Уже снято свыше полсотни препятствий, 12 из них — в прошлом году. Конечно, предстоит еще многое сделать. Сегодня утвердим актуализированный перечень изъятия ограничений, которые надо ликвидировать в текущем и в следующем году. Предлагаю подготовить «дорожную карту» на этот период и обеспечить ее своевременную реализацию», — сказал Мишустин.

Премьер призвал страны ЕАЭС работать над ускорением цифровизации своих экономик. «Углубить интеграцию поможет и создание единого цифрового пространства «пятерки», мы должны формировать условия для ускоренного перехода наших экономик в «цифру», внедрять передовые технологии и практики», — указал он.



«Уже есть некоторые результаты: с начала июля запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска работы без границ. Используя сервис, можно найти подходящую вакансию или подобрать персонал на территории всего союза. Это пример того, как современные решения открывают новые возможности для развития целой отрасли, в данном случае общего рынка труда как основной ценности союза», — добавил российский премьер.