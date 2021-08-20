



Несмотря на то, что ЦБ борется с недобросовестными практиками, кредиторы продолжают пользоваться невнимательностью граждан и пробелами в законе и завышать итоговую стоимость кредита для заемщика, пишут «Ведомости» , уточняя, что проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, где описал существующую проблему с полной стоимостью кредита и предложил регулятору способы ее решения.

Понятие полной стоимости кредита (ПСК) регулятор ввел в 2008 году – оно отражает все затраты на обслуживание кредита, выраженные в процентах и включающие в себя сами проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие расходы; в расчет ПСК включаются, например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов), поэтому значение ПСК выше ставки по самому кредиту, но есть и те виды платежей, который в расчет ПСК не входят: так, не учитываются платежи заемщика, которые следуют из требований закона, связанные с несоблюдением условий договора, а также платежи, которые зависят от поведения заемщика (например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка).

ПСК указывается и рассчитывается один раз на момент заключения договора – если, например, кредит гасится досрочно или нарушены условия пользования, ее значение снизится или, наоборот, вырастет; банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах, а в 2013 году у ПСК появилось предельно допустимое значение, его ежеквартально считает и публикует ЦБ, и оно складывается как среднерыночное значение ПСК, увеличенное на одну треть, но в любом случае не может превышать 365% годовых.

Впрочем, банки нашли способы, как, не нарушив закон, увеличить ПСК: в письме Набиуллиной проект ОНФ «За права заемщика» описал четыре спорные практики банков; в первом случае заемщик приходит за кредитом наличными, ПСК по которым ниже, но в итоге ему предлагают оформить кредитную карту с более высокой стоимостью кредита, второй распространенный способ – установить зависимость ставки по кредиту от получения дополнительной услуги, не связанной со страховкой (например, консультационные и юридические услуги). Также банки используют и механизм «лестничных» ставок, где заемщик обращается за кредитом наличными, но для получения наименьшей ставки банк требует израсходовать сумму займа в безналичной форме; четвертый способ касается случаев, когда банк одновременно с кредитным договором заключает дополнительное соглашение на повышение ставки (в этом случае ПСК считается по более низкой ставке кредита, а заемщик не обращает внимания на дополнительные условия).

Учитывая выявляемые недобросовестные практики, Банк России видит необходимость совершенствовать порядок расчета ПСК для их исключения и повышения информированности граждан о реальных расходах на кредит, уточнил представитель регулятора.

