Российский фондовый рынок на открытии торгов в пятницу демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи вырос на 0,36% — до 3 868,04 пункта, рост индекса РТС составил 0,22% — до 1 639,28 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценивает внешний фон на открытии торгов как умеренно негативный. «В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под сдержанным нисходящим давлением в связи с сохранением пессимистичных настроений на зарубежных площадках. Лучше рынка могут чувствовать себя сырьевые компании на фоне восстановления цен на нефть и металлы. <…> Основным позитивом для бирж в текущих условиях являются отдельные корпоративные истории», — считает Кожухова.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что у индекса Мосбиржи сегодня «есть все шансы подрасти». «Во-первых, нужно отыграть вчерашний рост американских акций вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров. Небольшой ложкой дегтя в сегодняшней картине является снижение американских фьючерсов на 0,3%, но к вечеру картина может улучшиться – как мы видели, реальные инвесторы не готовы распродавать акции. Ожидаем, что из «голубых фишек» сегодня лучше рынка будут «Газпром» и СберБанк, которые и вчера снизились в разы меньше индекса Мосбиржи. Пора бы начать серьезный отскок акциям черных металлургов», — написал аналитик.