Центры госуслуг «Мои документы» возвращаются к обычному режиму работы, получить услуги там можно без предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 20 августа все центры госуслуг «Мои документы» вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена. Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — отмечается в релизе.

Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для себя время.



Районные центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.