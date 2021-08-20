Чистая прибыль Московской биржи за II квартал составила 7 млрд рублей, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении площадки.

«Чистая прибыль за второй квартал выросла на 2,1% до 7 миллиардов рублей. Без учета влияния резервов по ожидаемым кредитным убыткам показатель скорректированной чистой прибыли вырос на 1,5%», — указал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Комиссионные доходы биржи выросли на 24,2% по сравнению со II кварталом 2020 года до 9,9 млрд рублей. «Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке, а также высокие показатели комиссионного дохода от расчетно-депозитарных услуг и на срочном рынке позволили бирже сохранить уверенный двузначный рост квартального комиссионного дохода и приблизиться к его историческому максимуму», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что комиссионные доходы на рынке акций выросли на 22,9% за счет увеличения объемов торгов на 23,5%. Капитализация рынка акций на 30 июня 2021 года составила 59,84 трлн рублей.

Комиссионные доходы на рынке облигаций сократились на 6,2%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) уменьшился на 23,7%.

Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 42,4% до 2,9 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 13,1%. «Разница в динамике объемов торгов и комиссионного дохода возникла на фоне увеличения средних сроков операций РЕПО и роста доли РЕПО с ЦК (центральным контрагентом. — Прим. Банки.ру) в торгах», — поясняется в релизе.

Рост комиссионных доходов на валютном рынке составил 0,8%. Общий объем торгов увеличился на 14,3%. «Структура объема торгов сместилась в сторону менее прибыльного сегмента операций «своп». Объем спот-сделок вырос на 8,3%, в то время как объем операций «своп» стал больше на 16,6%», — указывает Мосбиржа.

Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 31% при аналогичном росте объемов торгов на 30,6%. Объем торгов деривативами на акции стал больше на 54,5%. Объем торгов товарными контрактами вырос на 24,9%. Индексные деривативы показали рост в 23,2%.

«Во втором квартале мы смогли добиться отличных результатов. Расширение инструментария, доступного инвесторам на нашей площадке, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению объема клиентских операций и существенному росту комиссионного дохода. Мы удовлетворены тем, что комиссионный доход составляет уже 75% от общего дохода биржи, — это соответствует нашим целям по соотношению двух основных источников доходов группы», — комментирует председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

«Операционные доходы выросли на 9,7%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 22,9% на фоне низких процентных ставок. Компания позитивно настроена на рост процентных ставок, как рублевых, так и долларовых, и мы начинаем ощущать его влияние. Доля комиссионных доходов остается значительно выше стратегической цели в 70% уже четвертый квартал подряд. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами — более предсказуемым и стратегически приоритетным направлением бизнеса», — добавляет Максим Лапин.



Размер собственных средств биржи по итогам II квартала 2021 года составил 86,26 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.