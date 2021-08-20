Чистая прибыль Московской биржи за II квартал составила 7 млрд рублей, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении площадки.
«Чистая прибыль за второй квартал выросла на 2,1% до 7 миллиардов рублей. Без учета влияния резервов по ожидаемым кредитным убыткам показатель скорректированной чистой прибыли вырос на 1,5%», — указал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.
Комиссионные доходы биржи выросли на 24,2% по сравнению со II кварталом 2020 года до 9,9 млрд рублей. «Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке, а также высокие показатели комиссионного дохода от расчетно-депозитарных услуг и на срочном рынке позволили бирже сохранить уверенный двузначный рост квартального комиссионного дохода и приблизиться к его историческому максимуму», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что комиссионные доходы на рынке акций выросли на 22,9% за счет увеличения объемов торгов на 23,5%. Капитализация рынка акций на 30 июня 2021 года составила 59,84 трлн рублей.
Комиссионные доходы на рынке облигаций сократились на 6,2%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) уменьшился на 23,7%.
Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 42,4% до 2,9 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 13,1%. «Разница в динамике объемов торгов и комиссионного дохода возникла на фоне увеличения средних сроков операций РЕПО и роста доли РЕПО с ЦК (центральным контрагентом. — Прим. Банки.ру) в торгах», — поясняется в релизе.
Рост комиссионных доходов на валютном рынке составил 0,8%. Общий объем торгов увеличился на 14,3%. «Структура объема торгов сместилась в сторону менее прибыльного сегмента операций «своп». Объем спот-сделок вырос на 8,3%, в то время как объем операций «своп» стал больше на 16,6%», — указывает Мосбиржа.
Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 31% при аналогичном росте объемов торгов на 30,6%. Объем торгов деривативами на акции стал больше на 54,5%. Объем торгов товарными контрактами вырос на 24,9%. Индексные деривативы показали рост в 23,2%.
«Во втором квартале мы смогли добиться отличных результатов. Расширение инструментария, доступного инвесторам на нашей площадке, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению объема клиентских операций и существенному росту комиссионного дохода. Мы удовлетворены тем, что комиссионный доход составляет уже 75% от общего дохода биржи, — это соответствует нашим целям по соотношению двух основных источников доходов группы», — комментирует председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.
«Операционные доходы выросли на 9,7%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 22,9% на фоне низких процентных ставок. Компания позитивно настроена на рост процентных ставок, как рублевых, так и долларовых, и мы начинаем ощущать его влияние. Доля комиссионных доходов остается значительно выше стратегической цели в 70% уже четвертый квартал подряд. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами — более предсказуемым и стратегически приоритетным направлением бизнеса», — добавляет Максим Лапин.
Размер собственных средств биржи по итогам II квартала 2021 года составил 86,26 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.
Самые доходные акции за прошлый год
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